Семенова (Зубкова) Василиса (Васса) Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Зубкова) Василиса (Васса) Давыдова

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Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Зубков Давыд Софронов

Мать: Зубкова Малания Михайлова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Семенов Кирилл Ларионов

Отец ребёнка: Семенов Ларион Гарасимов

поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Семенов Аверьян Ларионов

Отец ребёнка: Семенов Ларион Гарасимов

поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Семенов Егор Ларионов

Отец ребёнка: Семенов Ларион Гарасимов

поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Семенов Галактион Ларионов

Отец ребёнка: Семенов Ларион Гарасимов

поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Ларион Гарасимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1795
Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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