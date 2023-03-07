Семенова (Зубкова) Василиса (Васса) Давыдова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Зубков Давыд Софронов
Рождение ребёнка
Около 1737
Отец ребёнка: Семенов Ларион Гарасимов
поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1738
Отец ребёнка: Семенов Ларион Гарасимов
поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Семенов Ларион Гарасимов
поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Семенов Галактион Ларионов
Отец ребёнка: Семенов Ларион Гарасимов
поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1795