Семенов Галактион Ларионов
Место рожденияпоч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1746
поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Семенов Лазарь Галактионов
Мать ребёнка: Семенова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Мусихина Анисия Галактионова
Мать ребёнка: Семенова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Семенов Никита Галактионов
Мать ребёнка: Семенова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Семенов Игнатий Галактионов
Мать ребёнка: Семенова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Матрона Галактионова
Мать ребёнка: Семенова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Евдокия Галактионова
Мать ребёнка: Семенова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Семенова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Фекла Галактионова
Мать ребёнка: Семенова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Семенов Федор Галактионов
Мать ребёнка: Семенова Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795