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Семенов Галактион Ларионов

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Место рождения

поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Семенов Ларион Гарасимов

Мать: Семенова Василиса (Васса) Давыдова

поч. Тумановской мельницы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Семенов Лазарь Галактионов

Мать ребёнка: Семенова Параскева Иванова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Мусихина Анисия Галактионова

Мать ребёнка: Семенова Параскева Иванова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Семенов Никита Галактионов

Мать ребёнка: Семенова Параскева Иванова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Семенов Игнатий Галактионов

Мать ребёнка: Семенова Параскева Иванова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Матрона Галактионова

Мать ребёнка: Семенова Параскева Иванова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Евдокия Галактионова

Мать ребёнка: Семенова Параскева Иванова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Семенов Иуда Галактионов

Мать ребёнка: Семенова Параскева Иванова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Фекла Галактионова

Мать ребёнка: Семенова Параскева Иванова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Семенов Федор Галактионов

Мать ребёнка: Семенова Параскева Иванова

Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Параскева Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лобачевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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