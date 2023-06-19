Горбань (Виногорова) Руфина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбань Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбань Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно