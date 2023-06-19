Горбань (Виногорова) Руфина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбань (Виногорова) Руфина Ивановна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1926

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Виногоров Иван Михайлович

Мать: Виногорова Анна Алексеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбань Владимир Сергеевич

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбань Владимир Сергеевич

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбань Владимир Сергеевич