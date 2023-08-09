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Виногоров Иван Михайлович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1884

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Виногоров Михаил Иванович

Мать: Виногорова Ираида Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кропотова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Виногорова Кристина Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Сын: Виногоров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Грейс Нина Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Виногорова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1923

Сын: Виногоров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Горбань Руфина Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Евдокимова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лежнина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арефьева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Анна Алексеевна

Смерть
1968
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл