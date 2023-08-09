Виногоров Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кропотова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Виногорова Кристина Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Виногоров Михаил Иванович
Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Грейс Нина Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Виногорова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Виногоров Михаил Иванович
Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Горбань Руфина Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Евдокимова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лежнина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арефьева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968