Виногорова Ираида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова Ираида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Виногоров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1887

Сын: Виногоров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Виногорова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Шипицына Мария Михайловна

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Виногорова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Виногорова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1901

Сын: Виногоров Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Михаил Иванович

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