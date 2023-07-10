Виногорова Ираида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Виногоров Иван Михайлович
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Виногоров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Виногорова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Шипицына Мария Михайловна
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Виногорова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Виногорова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Виногоров Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно