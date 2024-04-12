Виногоров Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виногорова Таисия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виногорова Таисия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961
Советский, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл