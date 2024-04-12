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Виногоров Михаил Иванович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1923

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Виногоров Иван Михайлович

Мать: Виногорова Анна Алексеевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виногорова Таисия Афанасьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виногорова Таисия Афанасьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Таисия Афанасьевна

Смерть
1961
Советский, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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