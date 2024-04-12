Виногорова (Бусыгина) Таисия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виногоров Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012
Советский, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл