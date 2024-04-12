Виногорова (Бусыгина) Таисия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Бусыгина) Таисия Афанасьевна

Место рождения

Большой Шургумал, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1924

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Шургумал, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виногоров Михаил Иванович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Михаил Иванович

Смерть
2012
Советский, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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