Виногорова (Глазырина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Глазырина) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Глазырин Алексей Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кропотова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Виногорова Кристина Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Сын: Виногоров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Грейс Нина Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Виногорова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1923

Сын: Виногоров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Горбань Руфина Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Евдокимова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лежнина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арефьева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Иван Михайлович

Смерть
1955
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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