Виногорова (Глазырина) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1955
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Глазырин Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кропотова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Виногорова Кристина Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Виногоров Михаил Иванович
Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Грейс Нина Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Виногорова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Виногоров Михаил Иванович
Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Горбань Руфина Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Евдокимова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лежнина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арефьева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955