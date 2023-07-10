Горбань Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбань Руфина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбань Руфина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбань Руфина Ивановна
Смерть
2003