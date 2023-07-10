Горбань Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбань Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбань Руфина Ивановна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбань Руфина Ивановна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбань Руфина Ивановна

Смерть
2003
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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