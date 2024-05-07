Соловьева Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Соловьева Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Исупова Варвара Степановна
Отец ребёнка: Исупов Степан Филиппович
Рождение ребёнка
14.03.1938
Дочь: Степанова (Исупова) Нина Степановна
Отец ребёнка: Исупов Степан Филиппович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Исупова Алимпиада Дмитриевна
Отец ребёнка: Исупов Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Исупов Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Морозова (Исупова) Маргарита Дмитриевна
Отец ребёнка: Исупов Дмитрий Филиппович
Смерть
Неизвестно