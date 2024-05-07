Соловьева Марина Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Соловьева Марина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Соловьева Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Степан Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Исупова Варвара Степановна

Отец ребёнка: Исупов Степан Филиппович

Рождение ребёнка
14.03.1938

Дочь: Степанова (Исупова) Нина Степановна

Отец ребёнка: Исупов Степан Филиппович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Исупова Алимпиада Дмитриевна

Отец ребёнка: Исупов Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Исупов Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Исупов Дмитрий Филиппович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Морозова (Исупова) Маргарита Дмитриевна

Отец ребёнка: Исупов Дмитрий Филиппович

Смерть
Неизвестно

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