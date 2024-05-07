Исупова Варвара Степановна 1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исупова Варвара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Исупов Степан Филиппович

Мать: Соловьева Марина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Леонид Петрович

Отец ребёнка: Устинов Петр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Устинов Петр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Устинов Петр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Устинов Петр Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Петр Егорович

Смерть
Неизвестно

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