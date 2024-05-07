Исупова Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Устинов Петр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Устинов Петр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Устинов Петр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Устинов Петр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно