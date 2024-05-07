Исупов Степан Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти07.09.1942
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Исупов Филипп Тимофеевич
Мать: Исупова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Исупова Варвара Степановна
Мать ребёнка: Соловьева Марина Петровна
Рождение ребёнка
14.03.1938
Дочь: Степанова (Исупова) Нина Степановна
Мать ребёнка: Соловьева Марина Петровна
Смерть
07.09.1942