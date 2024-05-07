Исупов Степан Филиппович 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исупов Степан Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

07.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Исупов Филипп Тимофеевич

Мать: Исупова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Марина Петровна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Исупова Варвара Степановна

Мать ребёнка: Соловьева Марина Петровна

Рождение ребёнка
14.03.1938

Дочь: Степанова (Исупова) Нина Степановна

Мать ребёнка: Соловьева Марина Петровна

Смерть
07.09.1942

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