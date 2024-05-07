Соловьева Анастасия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьева Анастасия

Соловьева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Марина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Николай Петрович

Отец ребёнка: Соловьев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Иван Петрович

Отец ребёнка: Соловьев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Павел Петрович

Отец ребёнка: Соловьев Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Петр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.