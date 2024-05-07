Соловьев Павел Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Соловьев Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьев Петр

Мать: Соловьева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Елена Павловна

Мать ребёнка: Соловьева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Семен Павлович

Мать ребёнка: Соловьева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Илья Павлович

Мать ребёнка: Соловьева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Александра

Смерть
Неизвестно

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