Соловьев Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьев Петр
Мать: Соловьева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Елена Павловна
Мать ребёнка: Соловьева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соловьева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соловьева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Александра
Смерть
Неизвестно