Исупов Дмитрий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Исупова Алимпиада Дмитриевна
Мать ребёнка: Соловьева Марина Петровна
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Соловьева Марина Петровна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Морозова (Исупова) Маргарита Дмитриевна
Мать ребёнка: Соловьева Марина Петровна
Смерть
Неизвестно