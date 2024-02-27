Михайлова (Бриль) Софья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Рождение
Неизвестно
Отец: Бриль Григорий
Рождение ребёнка
20.03.1852 ст.
Дочь: Кетриц Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Наттер Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Морозова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Михайлов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Наттер Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Сергей (Григорий ?) Григорьевич
Отец ребёнка: Михайлов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельницкая Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Наттер Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно