Михайлова (Бриль) Софья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Бриль) Софья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бриль Григорий

Мать: Беневская Мария Семёновна

Рождение ребёнка
20.03.1852 ст.

Дочь: Кетриц Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Наттер Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Морозова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Михайлов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наттер Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Наттер Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Сергей (Григорий ?) Григорьевич

Отец ребёнка: Михайлов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельницкая Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Наттер Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наттер Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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