Мельницкая (Наттер) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1938
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Восприемник
02.08.1887
с. Еваново (Еремково), Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Софья Михайловна (Морозова) Петрова (Арамянц)
Восприемник
19.12.1893 ст.
Церковь св. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, г. Ревель, Эстляндская губерния, Российская империя
Елизавета Аркадьевна Мельницкая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельницкий Василий Николаевич
Отец ребёнка: Мельницкий Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург