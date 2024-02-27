Мельницкая (Наттер) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельницкая (Наттер) Наталья Дмитриевна

Мельницкая (Наттер) Наталья Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1938

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наттер Дмитрий Иванович

Мать: Михайлова Софья Григорьевна

Восприемник
02.08.1887
с. Еваново (Еремково), Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Софья Михайловна (Морозова) Петрова (Арамянц)
Восприемник
19.12.1893 ст.
Церковь св. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, г. Ревель, Эстляндская губерния, Российская империя
Елизавета Аркадьевна Мельницкая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельницкий Василий Николаевич

Отец ребёнка: Мельницкий Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельницкий Николай Александрович

Смерть
После 1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close