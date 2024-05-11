Мельницкий Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1852 ст.
Дата смертиДо 1915
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1852 ст.
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14417 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1852 г., Л. 223об-224
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельницкий Василий Николаевич
Мать ребёнка: Мельницкая (Наттер) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельницкий Николай Александрович
Мать ребёнка: Мельницкая (Наттер) Наталья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Помещик
Крещение
23.01.1852 ст.
Церковь Петра и Павла, г. Вышний Волочек, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14417 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1852 г., Л. 223об-224
Смерть
До 1915
В записи о крещении Тамары Арамянц 11 сентября 1915 г. Наталья Дмитриевна записана «вдовой». Отсюда взята дата смерти Николая Александровича.