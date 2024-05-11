Мельницкий Николай Александрович 14.01.1852 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельницкий Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1852 ст.

Дата смерти

До 1915

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1852 ст.

Отец: Мельницкий Александр Иванович

Мать: Мельницкая (Путятина) Мария Дмитриевна

ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14417 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1852 г., Л. 223об-224
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельницкий Василий Николаевич

Мать ребёнка: Мельницкая (Наттер) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельницкий Николай Александрович

Мать ребёнка: Мельницкая (Наттер) Наталья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельницкая (Наттер) Наталья Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Помещик
Крещение
23.01.1852 ст.
Церковь Петра и Павла, г. Вышний Волочек, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14417 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1852 г., Л. 223об-224
Смерть
До 1915
В записи о крещении Тамары Арамянц 11 сентября 1915 г. Наталья Дмитриевна записана «вдовой». Отсюда взята дата смерти Николая Александровича.

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