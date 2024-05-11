Мельницкий Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения28.01.1824 ст.
Дата смерти20.03.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.01.1824 ст.
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14376 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1824 г., Л. 1193
Место жительства
Неизвестно
Тверская губерния, Российская империя
Крещение
30.01.1824 ст.
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14376 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1824 г., Л. 1193
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
05.09.1850 ст.
Сын: Мельницкий Аркадий Александрович
Мать ребёнка: Мельницкая (Путятина) Мария Дмитриевна
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14414 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1850 г., Л. 290об-291
Рождение ребёнка
14.01.1852 ст.
Сын: Мельницкий Николай Александрович
Мать ребёнка: Мельницкая (Путятина) Мария Дмитриевна
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14417 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1852 г., Л. 223об-224
Рождение ребёнка
18.02.1854 ст.
Сын: Мельницкий Нил Александрович
Мать ребёнка: Мельницкая (Путятина) Мария Дмитриевна
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14421 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1854 г., Л. 12об-13
Рождение ребёнка
10.06.1856 ст.
Дочь: Мельницкая Надежда Александровна
Мать ребёнка: Мельницкая (Путятина) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.02.1859 ст.
Сын: Мельницкий Сергей Александрович
Мать ребёнка: Мельницкая (Путятина) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.05.1861 ст.
Сын: Мельницкий Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Мельницкая (Путятина) Мария Дмитриевна
Смерть
20.03.1880 ст.