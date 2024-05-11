Мельницкий Александр Иванович 28.01.1824 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельницкий Александр Иванович

Место рождения

Добрыни, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния

Дата рождения

28.01.1824 ст.

Дата смерти

20.03.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1824 ст.

Отец: Мельницкий Иван Александрович

Мать: Мельницкая (Путятина) Дарья Николаевна

Добрыни, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14376 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1824 г., Л. 1193
Место жительства
Неизвестно
Тверская губерния, Российская империя
Крещение
30.01.1824 ст.
Поддубье, Удомельский, Тверская область
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14376 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1824 г., Л. 1193
Бракосочетание
1845

Жена: Мельницкая (Путятина) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.09.1850 ст.

Сын: Мельницкий Аркадий Александрович

Мать ребёнка: Мельницкая (Путятина) Мария Дмитриевна

ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14414 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1850 г., Л. 290об-291
Рождение ребёнка
14.01.1852 ст.

Сын: Мельницкий Николай Александрович

Мать ребёнка: Мельницкая (Путятина) Мария Дмитриевна

ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14417 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1852 г., Л. 223об-224
Рождение ребёнка
18.02.1854 ст.

Сын: Мельницкий Нил Александрович

Мать ребёнка: Мельницкая (Путятина) Мария Дмитриевна

ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14421 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1854 г., Л. 12об-13
Рождение ребёнка
10.06.1856 ст.

Дочь: Мельницкая Надежда Александровна

Мать ребёнка: Мельницкая (Путятина) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.02.1859 ст.

Сын: Мельницкий Сергей Александрович

Мать ребёнка: Мельницкая (Путятина) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.05.1861 ст.

Сын: Мельницкий Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Мельницкая (Путятина) Мария Дмитриевна

Смерть
20.03.1880 ст.
Поддубье, Удомельский, Тверская область

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