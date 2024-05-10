Мельницкий Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти26.06.1854 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Флотский офицер
Рождение ребёнка
28.01.1824 ст.
Сын: Мельницкий Александр Иванович
Мать ребёнка: Мельницкая (Путятина) Дарья Николаевна
Добрыни, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14376 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1824 г., Л. 1193
Смерть
26.06.1854 ст.
Похоронен с. Поддубье Вышневолоцкого уезда. | Вместе с женой Мельницкой Д.Н.