Мельницкий Иван Александрович 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМельницкий Иван Александрович

Мельницкий Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

26.06.1854 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельницкая (Путятина) Дарья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Флотский офицер
Рождение ребёнка
28.01.1824 ст.

Сын: Мельницкий Александр Иванович

Мать ребёнка: Мельницкая (Путятина) Дарья Николаевна

Добрыни, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14376 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1824 г., Л. 1193
Смерть
26.06.1854 ст.
Похоронен с. Поддубье Вышневолоцкого уезда. | Вместе с женой Мельницкой Д.Н.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.