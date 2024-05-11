Наттер Дмитрий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНаттер Дмитрий Иванович

Наттер Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельницкая (Наттер) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: (Бриль) Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наттер Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: (Бриль) Софья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бриль) Софья Григорьевна

Упоминание
Неизвестно
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 361 (Петроградская консерватория), Опись 2, Дело 4789 - Наттер Мария Дмитриевна.
Работа или профессия
Неизвестно
Лесничий
Рождение ребёнка
20.03.1852 ст.

Дочь: Кетриц (Наттер) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: (Бриль) Софья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.