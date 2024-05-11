Наттер Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельницкая (Наттер) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: (Бриль) Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Бриль) Софья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 361 (Петроградская консерватория), Опись 2, Дело 4789 - Наттер Мария Дмитриевна.
Работа или профессия
Неизвестно
Лесничий
Рождение ребёнка
20.03.1852 ст.
Дочь: Кетриц (Наттер) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: (Бриль) Софья Григорьевна
Смерть
Неизвестно