Беневская (Беневская) Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мичурина Мария Владимировна
Отец ребёнка: Мичурин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мичурин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Мичурин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мичурин Петр Владимирович
Отец ребёнка: Мичурин Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бриль) Софья Григорьевна
Отец ребёнка: Бриль Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бриль Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Бриль Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бриль Григорий
Смерть
Неизвестно