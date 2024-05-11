Беневская (Беневская) Мария Семёновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Беневская (Беневская) Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мичурина Мария Владимировна

Отец ребёнка: Мичурин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мичурин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Мичурин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мичурин Петр Владимирович

Отец ребёнка: Мичурин Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичурин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бриль) Софья Григорьевна

Отец ребёнка: Бриль Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бриль Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Бриль Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бриль Григорий

Смерть
Неизвестно

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