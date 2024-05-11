Мичурина Мария Владимировна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мичурина Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1867

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мичурин Владимир Александрович

Мать: Беневская (Беневская) Мария Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Реннe ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софроницкий Николай Григорьевич

Смерть
До 1867
Дата смерти указана исходя из заметки Натальи Арамовны Монтвид («Мария Мичурина была первым браком замужем за Ренне, вторым браком - за Софроницким. После её смерти Софроницкий женился на Екатерине, в... Показать все

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