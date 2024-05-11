Мичурина Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1867
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фон Реннe ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1867
Дата смерти указана исходя из заметки Натальи Арамовны Монтвид («Мария Мичурина была первым браком замужем за Ренне, вторым браком - за Софроницким. После её смерти Софроницкий женился на Екатерине, в... Показать все