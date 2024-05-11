Мичурин Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мичурина Мария Владимировна
Мать ребёнка: Беневская (Беневская) Мария Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мичурин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Беневская (Беневская) Мария Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мичурин Петр Владимирович
Мать ребёнка: Беневская (Беневская) Мария Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно