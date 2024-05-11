Мичурин Владимир Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мичурин Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мичурина Мария Владимировна

Мать ребёнка: Беневская (Беневская) Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мичурин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Беневская (Беневская) Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мичурин Петр Владимирович

Мать ребёнка: Беневская (Беневская) Мария Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беневская (Беневская) Мария Семёновна

Смерть
Неизвестно

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