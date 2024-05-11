Софроницкий Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832 или 1833
Дата смерти15.03.1904 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1832 или 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Согласно Российским медицинским спискам Н.Г. родился в 1832 году. Однако согласно записи о венчании в метрической книге Петропавловской церкви (Вышний Волочек) на 03.11.1868 г. ему 34 полных лет. | О... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Образование
С 1850 по 1854
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Образовательное учреждение: Императорский Казанский университет | Специальность: Лечебное дело
Рождение ребёнка
1864
Сын: Софроницкий Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Дата рождения вычислена из возраста в записи о браке.
Награда
01.11.1866 ст.
Газета «Сенатские ведомости». | Печатное издание Правительствующего сената в Российской империи, выходившее в 1809-1917 годах в Санкт-Петербурге. На страницах «Сенатских ведомостей» публиковались Высо... Показать все
Бракосочетание
03.11.1868 ст.
Церковь Петра и Павла, г. Вышний Волочек, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 15, Дело 1093 - Метрическая книга Петропавловской церкви г. Вышний Волочек за 1867-1869 гг., лист 121об-122 | Младшій Ординаторъ К... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1869 ст.
Сын: Софроницкий Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Софроницкая (Шихан) Екатерина Владимировна
Дата рождения взята из формулярного списка. | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 2. Опись 1. Дело 19199. Личное дело Софроницкого Владимира Николаевича, преп... Показать все
Награда
20.08.1871 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Газета «Сенатские ведомости». | Печатное издание Правительствующего сената в Российской империи, выходившее в 1809-1917 годах в Санкт-Петербурге. На страницах «Сенатских ведомостей» публиковались Высо... Показать все
Награда
08.08.1875 ст.
Орден Св. Анны 2-й степени. | Газета «Сенатские ведомости». | Печатное издание Правительствующего сената в Российской империи, выходившее в 1809-1917 годах в Санкт-Петербурге. На страницах «Сенатских ... Показать все
Восприемник
22.01.1889 ст.
Собор святого Григория Великой Армении, г. Николаев, Херсонская губерния, Российская империя
Елена Александровна (Софроницкая) Докучаева
Награда
21.04.1891 ст.
Газета «Сенатские ведомости». | Печатное издание Правительствующего сената в Российской империи, выходившее в 1809-1917 годах в Санкт-Петербурге. На страницах «Сенатских ведомостей» публиковались Высо... Показать все
Восприемник
11.10.1894 ст.
Собор святого Григория Великой Армении, г. Николаев, Херсонская губерния, Российская империя
Наталья Александровна (Софроницкая) Прокофьева
Восприемник
02.06.1901 ст.
Воскресения Христова Смольный собор, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Владимир Владимирович Софроницкий
Смерть
15.03.1904 ст.
Причина смерти: Сахарный диабет | Архивы Республики Польша | Польские архивы объединены в одну базу и шифры (сигнатуры) дел унифицированы. Они состоят из пяти групп цифр (чисел): - № архива; № фонда и... Показать все
Похороны
17.03.1904 ст.
Вольское православное кладбище в Варшаве, г. Варшава, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Архивы Республики Польша | Польские архивы объединены в одну базу и шифры (сигнатуры) дел унифицированы. Они состоят из пяти групп цифр (чисел): - № архива; № фонда и № его подраздела (если подразделы... Показать все