Бриль Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБриль Григорий

Бриль Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бриль) Софья Григорьевна

Мать ребёнка: Беневская (Беневская) Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бриль Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Беневская (Беневская) Мария Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беневская (Беневская) Мария Семёновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.