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Власов Евдоким Иванович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Власов Иван Максимович

Мать: Власова (Колесина) Прасковья Кидиновна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813

Сын: Власов Тит Евдокимович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Наталья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Власова (Власова) Матрена Евдокимовна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Наталья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Власов Фома Евдокимович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Наталья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Власова (Власова) Акилина Евдокимовна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Наталья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Власова (Власова) Ефрасинья Евдокимовна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Наталья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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