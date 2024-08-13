Власов Евдоким Иванович
Место рождения
Дата рождения1791
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Власова (Власова) Наталья
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Власова (Власова) Матрена Евдокимовна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Наталья
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Власова (Власова) Наталья
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Власова (Власова) Акилина Евдокимовна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Наталья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Власова (Власова) Ефрасинья Евдокимовна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Наталья