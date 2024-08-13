Власова (Власова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Власов Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Власова (Власова) Матрена Евдокимовна
Отец ребёнка: Власов Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Власова (Власова) Акилина Евдокимовна
Отец ребёнка: Власов Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Власов Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Власова (Власова) Ефрасинья Евдокимовна
Отец ребёнка: Власов Евдоким Иванович