Власова (Власова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813

Сын: Власов Тит Евдокимович

Отец ребёнка: Власов Евдоким Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Власова (Власова) Матрена Евдокимовна

Отец ребёнка: Власов Евдоким Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Власова (Власова) Акилина Евдокимовна

Отец ребёнка: Власов Евдоким Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Власов Фома Евдокимович

Отец ребёнка: Власов Евдоким Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Власова (Власова) Ефрасинья Евдокимовна

Отец ребёнка: Власов Евдоким Иванович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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