Власов Фома Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти1865
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Власов Евдоким Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Власов Николай Фомич
Мать ребёнка: Власова (Власова) Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1850
Сын: Власов Гавриил Фомич
Мать ребёнка: Власова (Власова) Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Власова (Власова) Ульяна Фоминична
Мать ребёнка: Власова (Власова) Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Власова (Власова) Марфа Фоминична
Мать ребёнка: Власова (Власова) Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Власова (Власова) Евдокия Фоминична
Мать ребёнка: Власова (Власова) Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Власова (Власова) Федосья Никитична
Рождение ребёнка
1864
Сын: Власов Степан Фомич
Мать ребёнка: Власова (Власова) Федосья Никитична
Смерть
1865