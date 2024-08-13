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Власов Фома Евдокимович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1821

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Власов Евдоким Иванович

Мать: Власова (Власова) Наталья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846

Сын: Власов Николай Фомич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Федосья Никитична

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Власов Гавриил Фомич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Федосья Никитична

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Власова (Власова) Ульяна Фоминична

Мать ребёнка: Власова (Власова) Федосья Никитична

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Власова (Власова) Марфа Фоминична

Мать ребёнка: Власова (Власова) Федосья Никитична

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Власова (Власова) Евдокия Фоминична

Мать ребёнка: Власова (Власова) Федосья Никитична

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Власов Спиридон Фомич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Федосья Никитична

Рождение ребёнка
1864

Сын: Власов Степан Фомич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Федосья Никитична

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1865

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