Власова (Колесина) Прасковья Кидиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Колесина) Прасковья Кидиновна

Место рождения

Малея

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Власова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Максимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Власов Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Максимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Власова (Власова) Февронья Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Максимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Власов Василий Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Максимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Власова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Максимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Власов Федор Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Максимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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