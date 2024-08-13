Власова (Колесина) Прасковья Кидиновна
Место рожденияМалея
Дата рождения1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Власова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Власов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Власова (Власова) Февронья Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Власов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Власова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Максимович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Власов Иван Максимович