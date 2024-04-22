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Конов Михаил Петрович

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Место рождения

Пурсовка, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

02.10.1914 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1914 ст.

Отец: Конов Петр Иванович

Мать: Конова Анастасия Александровна

Пурсовка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
19.09.1914 (по новому стилю)
Рождение ребёнка
18.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конова Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конова Мария Дмитриевна

Смерть
1942
Пропал без вести
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