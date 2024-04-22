Конов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения02.10.1914 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1914 ст.
19.09.1914 (по новому стилю)
Рождение ребёнка
18.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Конова Мария Дмитриевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Конова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конова Мария Дмитриевна
Смерть
1942
Пропал без вести