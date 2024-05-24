Конов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения17.06.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1892 ст.
Отец: Конов Иван Кононович
Мать: Конова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Конова (Пимохина) Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конов Константин Петрович
Мать ребёнка: Конова (Пимохина) Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева (Конова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Конова (Пимохина) Анастасия Александровна
Бракосочетание
08.01.1914 ст.
Рождение ребёнка
02.10.1914 ст.
Мать ребёнка: Конова (Пимохина) Анастасия Александровна
19.09.1914 (по новому стилю)
Смерть
Неизвестно