Конов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонов Петр Иванович

Конов Петр Иванович

avatar

Место рождения

Пурсовка, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

17.06.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1892 ст.

Отец: Конов Иван Кононович

Мать: Конова Мария Афанасьевна

Пурсовка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Конова (Пимохина) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конов Константин Петрович

Мать ребёнка: Конова (Пимохина) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева (Конова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Конова (Пимохина) Анастасия Александровна

Бракосочетание
08.01.1914 ст.

Жена: Конова (Пимохина) Анастасия Александровна

Пурсовка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.10.1914 ст.

Сын: Конов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Конова (Пимохина) Анастасия Александровна

Пурсовка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
19.09.1914 (по новому стилю)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.