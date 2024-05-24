Конова (Пимохина) Анастасия Александровна
Место рождения
Дата рождения21.10.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1892 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Конов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конов Константин Петрович
Отец ребёнка: Конов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева (Конова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Конов Петр Иванович
Бракосочетание
08.01.1914 ст.
Муж: Конов Петр Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1914 ст.
Отец ребёнка: Конов Петр Иванович
19.09.1914 (по новому стилю)
Смерть
Неизвестно