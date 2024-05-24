Конова (Пимохина) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конова (Пимохина) Анастасия Александровна

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Место рождения

Фатеево, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

21.10.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1892 ст.

Отец: Пимохин Александр Агапович

Мать: Пимохина Прасковья Васильевна

Фатеево, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Конов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конов Константин Петрович

Отец ребёнка: Конов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева (Конова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Конов Петр Иванович

Бракосочетание
08.01.1914 ст.

Муж: Конов Петр Иванович

Пурсовка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.10.1914 ст.

Сын: Конов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Конов Петр Иванович

Пурсовка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
19.09.1914 (по новому стилю)
Смерть
Неизвестно

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