деревня Пурсовка, деревня Пурсовка, Жуковский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Пурсовка

Жуковский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Малоярославецкий уезд
1709Пурсовка (Прусовка), д. вл. и каз.при колодце.191539140151
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Малоярославецкий уезд, Авчининская волость
483. Пурсовка, деревня бывшая государственная, дворов 46, жителей 319, молитвенный дом, сусальн. мстр.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Жуковский район
76769Пурсовкадеревня54°57'36°43'N-37-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Жуковский муниципальный район, Сельское поселение село Трубино
29613448161д Пурсовкадеревня
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