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Лысов Пётр Игнатьевич

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

25.11.1777 ст.

Дата смерти

03.04.1862 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Вычислено 1748 г.р.

Жена

Вычислено 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1777 ст.

Отец: Лысов Игнат Ефимович

Мать: Лузянина Дарья Емельяновна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1796

Жена: Огородникова Зиновья Минеевна

Бракосочетание
28.01.1796 ст.

Жена: Огородникова Зиновья Минеевна

Рождение ребёнка
19.09.1802 ст.

Сын: Лысов Иван Петрович

Мать ребёнка: Огородникова Зиновья Минеевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Дочь: Лысова Анисья Петровна

Мать ребёнка: Огородникова Зиновья Минеевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Дочь: Лысова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Огородникова Зиновья Минеевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Дочь: Лысова Василиса Петровна

Мать ребёнка: Огородникова Зиновья Минеевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.

Дочь: Лысова Анна Петровна

Мать ребёнка: Огородникова Зиновья Минеевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.04.1862 ст.
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