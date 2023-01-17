Лысов Пётр Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1777 ст.
Дата смерти03.04.1862 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1777 ст.
Отец: Лысов Игнат Ефимович
Бракосочетание
28.01.1796
Бракосочетание
28.01.1796 ст.
Рождение ребёнка
19.09.1802 ст.
Сын: Лысов Иван Петрович
Мать ребёнка: Огородникова Зиновья Минеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Дочь: Лысова Анисья Петровна
Мать ребёнка: Огородникова Зиновья Минеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Дочь: Лысова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Огородникова Зиновья Минеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Дочь: Лысова Василиса Петровна
Мать ребёнка: Огородникова Зиновья Минеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.
Дочь: Лысова Анна Петровна
Мать ребёнка: Огородникова Зиновья Минеевна
Смерть
03.04.1862 ст.