Лысов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения19.09.1802 ст.
Дата смерти11.04.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1802 ст.
Бракосочетание
30.01.1821
Бракосочетание
30.01.1821 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Дочь: Лысова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Коновалова Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.08.1825 ст.
Мать ребёнка: Коновалова Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.02.1834 ст.
Мать ребёнка: Коновалова Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.04.1838 ст.
Дочь: Лысова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Коновалова Ирина Фёдоровна
Смерть
11.04.1885 ст.