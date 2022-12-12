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Лысов Иван Петрович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

19.09.1802 ст.

Дата смерти

11.04.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1802 ст.

Отец: Лысов Пётр Игнатьевич

Мать: Огородникова Зиновья Минеевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1821

Жена: Коновалова Ирина Фёдоровна

Бракосочетание
30.01.1821 ст.

Жена: Коновалова Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Дочь: Лысова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Коновалова Ирина Фёдоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1825 ст.

Сын: Лысов Самуил Иванович

Мать ребёнка: Коновалова Ирина Фёдоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1834 ст.

Сын: Лысов Василий Иванович

Мать ребёнка: Коновалова Ирина Фёдоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1838 ст.

Дочь: Лысова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Коновалова Ирина Фёдоровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
11.04.1885 ст.
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