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Огородникова Зиновья Минеевна

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Место рождения

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1746 г.р.

Мать

Вычислено 1748 г.р.

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778 ст.

Отец: Огородников Миней Климентович

Мать: Видякина Анастасия ^5

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
28.01.1796

Муж: Лысов Пётр Игнатьевич

Бракосочетание
28.01.1796 ст.

Муж: Лысов Пётр Игнатьевич

Рождение ребёнка
19.09.1802 ст.

Сын: Лысов Иван Петрович

Отец ребёнка: Лысов Пётр Игнатьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Дочь: Лысова Анисья Петровна

Отец ребёнка: Лысов Пётр Игнатьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Дочь: Лысова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Лысов Пётр Игнатьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Дочь: Лысова Василиса Петровна

Отец ребёнка: Лысов Пётр Игнатьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.

Дочь: Лысова Анна Петровна

Отец ребёнка: Лысов Пётр Игнатьевич

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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