Огородникова Зиновья Минеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778 ст.
Бракосочетание
28.01.1796
Бракосочетание
28.01.1796 ст.
Рождение ребёнка
19.09.1802 ст.
Сын: Лысов Иван Петрович
Отец ребёнка: Лысов Пётр Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Дочь: Лысова Анисья Петровна
Отец ребёнка: Лысов Пётр Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Дочь: Лысова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Лысов Пётр Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Дочь: Лысова Василиса Петровна
Отец ребёнка: Лысов Пётр Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.
Дочь: Лысова Анна Петровна
Отец ребёнка: Лысов Пётр Игнатьевич
Смерть
Неизвестно