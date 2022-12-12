Огородников Миней Климентович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1746 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Дочь: Огородникова Ульяна Минеевна
Мать ребёнка: Видякина Анастасия ^5
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.
Сын: Огородников Семён Минеевич
Мать ребёнка: Видякина Анастасия ^5
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Дочь: Огородникова Зиновья Минеевна
Мать ребёнка: Видякина Анастасия ^5
Смерть
Неизвестно