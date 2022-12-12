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Огородников Миней Климентович

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Место рождения

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1746 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746 ст.

Отец: Огородников Климент Васильевич

Мать: Свиньина Мелания Тимофеевна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Дочь: Огородникова Ульяна Минеевна

Мать ребёнка: Видякина Анастасия ^5

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.

Сын: Огородников Семён Минеевич

Мать ребёнка: Видякина Анастасия ^5

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Дочь: Огородникова Зиновья Минеевна

Мать ребёнка: Видякина Анастасия ^5

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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