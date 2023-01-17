Свиньина Мелания Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиньина Мелания Тимофеевна

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Место рождения

Башарово, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1714 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1687 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1714 ст.

Отец: Свиньин Тимофей Степанович

Мать: не указана

Башарово, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.

Дочь: Огородникова Параскева Климентовна

Отец ребёнка: Огородников Климент Васильевич

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.

Сын: Огородников Никита Климентович

Отец ребёнка: Огородников Климент Васильевич

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Сын: Огородников Миней Климентович

Отец ребёнка: Огородников Климент Васильевич

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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