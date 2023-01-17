Свиньина Мелания Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1714 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1714 ст.
Отец: Свиньин Тимофей Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.
Дочь: Огородникова Параскева Климентовна
Отец ребёнка: Огородников Климент Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.
Сын: Огородников Никита Климентович
Отец ребёнка: Огородников Климент Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Сын: Огородников Миней Климентович
Отец ребёнка: Огородников Климент Васильевич
Смерть
Неизвестно