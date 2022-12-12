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Огородников Климент Васильевич

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Место рождения

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1714 ст.

Дата смерти

Около 1750 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1714 ст.

Отец: Огородников Василий Маркович

Мать: Кочкина Феодора Яковлевна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.

Дочь: Огородникова Параскева Климентовна

Мать ребёнка: Свиньина Мелания Тимофеевна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.

Сын: Огородников Никита Климентович

Мать ребёнка: Свиньина Мелания Тимофеевна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Сын: Огородников Миней Климентович

Мать ребёнка: Свиньина Мелания Тимофеевна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1750 ст.
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