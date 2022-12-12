Огородников Климент Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1714 ст.
Дата смертиОколо 1750 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1714 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.
Дочь: Огородникова Параскева Климентовна
Мать ребёнка: Свиньина Мелания Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.
Сын: Огородников Никита Климентович
Мать ребёнка: Свиньина Мелания Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Сын: Огородников Миней Климентович
Мать ребёнка: Свиньина Мелания Тимофеевна
Смерть
Около 1750 ст.