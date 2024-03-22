Кочкина Феодора Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкина Феодора Яковлевна

Место рождения

Пасегово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1693 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1674 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1693 ст.

Отец: Кочкин Яков Васильевич

Мать: не указана

Пасегово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.

Сын: Огородников Климент Васильевич

Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.

Сын: Огородников Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Дочь: Огородникова Марина Васильевна

Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Сын: Огородников Антон Васильевич

Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.

Сын: Огородников Павел Васильевич

Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.

Сын: Огородников Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Сын: Огородников Никита Васильевич

Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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