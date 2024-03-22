Кочкина Феодора Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1693 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1693 ст.
Отец: Кочкин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.
Сын: Огородников Климент Васильевич
Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.
Сын: Огородников Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Дочь: Огородникова Марина Васильевна
Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Сын: Огородников Антон Васильевич
Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.
Сын: Огородников Павел Васильевич
Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.
Сын: Огородников Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.
Сын: Огородников Никита Васильевич
Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович
Смерть
Неизвестно