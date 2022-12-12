Огородников Василий Маркович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1687 ст.
Дата смертиОколо 1756 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1687 ст.
Отец: Огородников Марк Савинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.
Сын: Огородников Климент Васильевич
Мать ребёнка: Кочкина Феодора Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.
Сын: Огородников Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Кочкина Феодора Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Дочь: Огородникова Марина Васильевна
Мать ребёнка: Кочкина Феодора Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Сын: Огородников Антон Васильевич
Мать ребёнка: Кочкина Феодора Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.
Сын: Огородников Павел Васильевич
Мать ребёнка: Кочкина Феодора Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.
Сын: Огородников Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Кочкина Феодора Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.
Сын: Огородников Никита Васильевич
Мать ребёнка: Кочкина Феодора Яковлевна
Смерть
Около 1756 ст.