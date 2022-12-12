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Огородников Василий Маркович

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Место рождения

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1687 ст.

Дата смерти

Около 1756 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1654 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1687 ст.

Отец: Огородников Марк Савинов

Мать: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.

Сын: Огородников Климент Васильевич

Мать ребёнка: Кочкина Феодора Яковлевна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.

Сын: Огородников Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Кочкина Феодора Яковлевна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Дочь: Огородникова Марина Васильевна

Мать ребёнка: Кочкина Феодора Яковлевна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Сын: Огородников Антон Васильевич

Мать ребёнка: Кочкина Феодора Яковлевна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.

Сын: Огородников Павел Васильевич

Мать ребёнка: Кочкина Феодора Яковлевна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.

Сын: Огородников Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Кочкина Феодора Яковлевна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Сын: Огородников Никита Васильевич

Мать ребёнка: Кочкина Феодора Яковлевна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1756 ст.
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