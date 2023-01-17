Огородников Марк Савинов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1654 ст.
Дата смертиОколо 1736 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1654 ст.
Отец: Огородников Сава -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1687 ст.
Сын: Огородников Василий Маркович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1687 ст.
Сын: Огородников Иван Маркович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1692 ст.
Сын: Огородников Кирилл Маркович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1736 ст.