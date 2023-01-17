Огородников Марк Савинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгородников Марк Савинов

Огородников Марк Савинов

avatar

Место рождения

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1654 ст.

Дата смерти

Около 1736 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1654 ст.

Отец: Огородников Сава -

Мать: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1687 ст.

Сын: Огородников Василий Маркович

Мать ребёнка: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1687 ст.

Сын: Огородников Иван Маркович

Мать ребёнка: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1692 ст.

Сын: Огородников Кирилл Маркович

Мать ребёнка: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1736 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close