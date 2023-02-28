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Огородников Кирилл Маркович

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Место рождения

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1692 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1654 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1692 ст.

Отец: Огородников Марк Савинов

Мать: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.

Сын: Огородников Тимофей Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.

Сын: Огородников Лаврентий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.

Сын: Огородников Павел Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.

Сын: Огородников Иван Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.

Сын: Огородников Дементий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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