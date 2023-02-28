Огородников Кирилл Маркович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1692 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1692 ст.
Отец: Огородников Марк Савинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.
Сын: Огородников Тимофей Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.
Сын: Огородников Лаврентий Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.
Сын: Огородников Павел Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1731 ст.
Сын: Огородников Иван Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.
Сын: Огородников Дементий Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно