Видякина Анастасия ^5 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видякина Анастасия ^5

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Место рождения

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)

Дата рождения

Вычислено 1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1748 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Дочь: Огородникова Ульяна Минеевна

Отец ребёнка: Огородников Миней Климентович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.

Сын: Огородников Семён Минеевич

Отец ребёнка: Огородников Миней Климентович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Дочь: Огородникова Зиновья Минеевна

Отец ребёнка: Огородников Миней Климентович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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