Видякина Анастасия ^5
Место рожденияд. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Дата рожденияВычислено 1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1748 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Дресва, д. Фадея Носкова (Спенцинский оброчный стан, Подгородная волость; г. Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Дочь: Огородникова Ульяна Минеевна
Отец ребёнка: Огородников Миней Климентович
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.
Сын: Огородников Семён Минеевич
Отец ребёнка: Огородников Миней Климентович
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Дочь: Огородникова Зиновья Минеевна
Отец ребёнка: Огородников Миней Климентович
Смерть
Неизвестно