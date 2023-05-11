Коновалова Ирина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения09.04.1802 ст.
Дата смерти04.04.1862 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1802 ст.
Бракосочетание
30.01.1821
Муж: Лысов Иван Петрович
Бракосочетание
30.01.1821 ст.
Муж: Лысов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Дочь: Лысова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.08.1825 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иван Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1834 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иван Петрович
Рождение ребёнка
22.04.1838 ст.
Дочь: Лысова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Петрович
Смерть
04.04.1862 ст.