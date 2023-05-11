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Коновалова Ирина Фёдоровна

Место рождения

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

09.04.1802 ст.

Дата смерти

04.04.1862 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1802 ст.

Отец: Коновалов Фёдор Гаврилович

Мать: Титова Парасковья Ивановна

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1821

Муж: Лысов Иван Петрович

Бракосочетание
30.01.1821 ст.

Муж: Лысов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Дочь: Лысова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Петрович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1825 ст.

Сын: Лысов Самуил Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Петрович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1834 ст.

Сын: Лысов Василий Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Петрович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1838 ст.

Дочь: Лысова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Петрович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.04.1862 ст.
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