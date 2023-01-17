Титова Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Парасковья Ивановна

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Место рождения

Рублево, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.

Отец: Титов Иван -

Мать: не указана

Рублево, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.10.1799

Муж: Коновалов Фёдор Гаврилович

Бракосочетание
30.10.1799 ст.

Муж: Коновалов Фёдор Гаврилович

Рождение ребёнка
09.04.1802 ст.

Дочь: Коновалова Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Гаврилович

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Дочь: Коновалова Авдотья Фёдоровна

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Гаврилович

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Дочь: Коновалова Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Гаврилович

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Дочь: Коновалова Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Гаврилович

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: Коновалов Ефим Фёдорович

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Гаврилович

Леонтьевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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