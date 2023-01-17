Титова Парасковья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1781 ст.
Отец: Титов Иван -
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1799
Бракосочетание
30.10.1799 ст.
Рождение ребёнка
09.04.1802 ст.
Дочь: Коновалова Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Гаврилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Дочь: Коновалова Авдотья Фёдоровна
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Гаврилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Дочь: Коновалова Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Гаврилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Дочь: Коновалова Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Гаврилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Гаврилович
Смерть
Неизвестно