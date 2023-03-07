Лысов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысов Василий Иванович

Лысов Василий Иванович

avatar

Место рождения

Ивановской

Дата рождения

20.02.1834 ст.

Дата смерти

05.01.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1834 ст.

Отец: Лысов Иван Петрович

Мать: Коновалова Ирина Фёдоровна

Бракосочетание
27.01.1874

Жена: Матанцева Елена Семёновна

Бракосочетание
27.01.1874 ст.

Жена: Матанцева Елена Семёновна

Рождение ребёнка
05.11.1877 ст.

Дочь: Лысова Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Матанцева Елена Семёновна

Рождение ребёнка
30.03.1879 ст.

Сын: Лысов Иосиф Васильевич

Мать ребёнка: Матанцева Елена Семёновна

Рождение ребёнка
24.08.1881 ст.

Сын: Лысов Андриан Васильевич

Мать ребёнка: Матанцева Елена Семёновна

Смерть
05.01.1883 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close