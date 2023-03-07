Лысов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.02.1834 ст.
Дата смерти05.01.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1834 ст.
Отец: Лысов Иван Петрович
Бракосочетание
27.01.1874
Бракосочетание
27.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
05.11.1877 ст.
Дочь: Лысова Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Матанцева Елена Семёновна
Рождение ребёнка
30.03.1879 ст.
Мать ребёнка: Матанцева Елена Семёновна
Рождение ребёнка
24.08.1881 ст.
Мать ребёнка: Матанцева Елена Семёновна
Смерть
05.01.1883 ст.