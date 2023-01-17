Лысов Игнат Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757 ст.
Дата смерти?.05.1819 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757 ст.
Отец: Лысов Ефим Юрьевич
Бракосочетание
Между 1766 и 1773
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Дочь: Лысова Параскева Игнатьевна
Мать ребёнка: Лузянина Дарья Емельяновна
Бракосочетание
Около 1776 ст.
Рождение ребёнка
25.11.1777 ст.
Мать ребёнка: Лузянина Дарья Емельяновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Дочь: Лысова Варвара Игнатьевна
Мать ребёнка: Лузянина Дарья Емельяновна
Смерть
?.05.1819 ст.