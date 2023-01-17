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Лысов Игнат Ефимович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1757 ст.

Дата смерти

?.05.1819 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757 ст.

Отец: Лысов Ефим Юрьевич

Мать: Бакулина Татьяна Тимофеевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Между 1766 и 1773

Жена: Лузянина Дарья Емельяновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Дочь: Лысова Параскева Игнатьевна

Мать ребёнка: Лузянина Дарья Емельяновна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Около 1776 ст.

Жена: Лузянина Дарья Емельяновна

Рождение ребёнка
25.11.1777 ст.

Сын: Лысов Пётр Игнатьевич

Мать ребёнка: Лузянина Дарья Емельяновна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Дочь: Лысова Варвара Игнатьевна

Мать ребёнка: Лузянина Дарья Емельяновна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
?.05.1819 ст.
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