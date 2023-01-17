Лузянина Дарья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузянина Дарья Емельяновна

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Место рождения

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1728 г.р.

Мать

Вычислено 1740 г.р.

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1748 ст.

Отец: Лузянин Емельян Петрович

Мать: Синцова Татьяна Васильевна

Бакулины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Между 1766 и 1773

Муж: Лысов Игнат Ефимович

Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Дочь: Лысова Параскева Игнатьевна

Отец ребёнка: Лысов Игнат Ефимович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Около 1776 ст.

Муж: Лысов Игнат Ефимович

Рождение ребёнка
25.11.1777 ст.

Сын: Лысов Пётр Игнатьевич

Отец ребёнка: Лысов Игнат Ефимович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Дочь: Лысова Варвара Игнатьевна

Отец ребёнка: Лысов Игнат Ефимович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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