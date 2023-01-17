Лузянина Дарья Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1748 ст.
Бракосочетание
Между 1766 и 1773
Муж: Лысов Игнат Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Дочь: Лысова Параскева Игнатьевна
Отец ребёнка: Лысов Игнат Ефимович
Бракосочетание
Около 1776 ст.
Муж: Лысов Игнат Ефимович
Рождение ребёнка
25.11.1777 ст.
Отец ребёнка: Лысов Игнат Ефимович
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Дочь: Лысова Варвара Игнатьевна
Отец ребёнка: Лысов Игнат Ефимович
Смерть
Неизвестно